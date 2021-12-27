Ущерб от крупнейших стихийных бедствий в уходящем году на 20 миллиардов долларов превысил показатели 2020 года

В общей сложности он составил почти 170 миллиардов, подсчитали на основе данных о страховых требованиях специалисты благотворительной организации Christian Aid. Самым дорогостоящим бедствием стал ураган Ида, который обрушился на восток Соединенных Штатов. Убытки от него составили почти 65 миллиардов долларов. По словам авторов исследования, общий объем ущерба растет из-за воздействия человека на окружающую среду.