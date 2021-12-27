Стоимость строительства скоростной автодороги Москва-Казань выросла на 200 млрд. рублей

До этого проект оценивался в сумму чуть более 600 млрд. На днях Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство первых трех участков. Как пояснил газете «Ведомости» курирующий стройку вице-премьер Марат Хуснуллин, основной причиной подорожания проекта стал рост цен на стройматериалы. Трассу планируется построить через 3 года году вместе с продлением до Екатеринбурга. Финансировать проект предполагалось за счет капитального гранта государства, средств ФНБ и облигаций, которые выпустит «Автодор».