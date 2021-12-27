Власти индийской столицы водят комендантский час

Такая мера вызвана ростом числа новых случаев коронавируса в Нью-Дели. На улице будет запрещено появляться с 23:00 до 05:00 утра. Руководство Индии опасается новой волны заболеваемости из-за мутации коронавируса, которую назвали «омикрон». Центральное правительство попросило штаты и союзные территории принять ряд превентивных мер по сдерживанию распространения инфекции.