Власти США пригрозили России санкциями, с которыми она еще не сталкивалась

Это случится, если Москва посягнет на суверенитет Украины, предупредила в эфире телеканала CBS американский вице-президент Камала Харрис. Президент США Джо Байден, добавила она, в ходе недавних переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным дал понять, что Россия не должна проявлять агрессию в отношении соседнего государства. В Кремле неоднократно отрицали планы военных действий в отношении Украины.