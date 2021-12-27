Суд в Минске должен огласить сегодня приговор россиянину Егору Дудникову

Его обвиняют в разжигании социальной вражды и призывах к действиям против национальной безопасности Белоруссии. Ранее обвинение запросило для него 11 лет лишения свободы. Дудников озвучивал видеоролики для противников Александра Лукашенко. Его задержали минувшей весной. В изоляторе КГБ Белоруссии, по словам самого арестованного, у него выбивали признательные показания.