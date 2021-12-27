Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от шведов в стартовом матче мирового первенства

Встреча в канадском Ред-Дире завершилась со счетом 6:3 в пользу команды Швеции. На групповом этапе россияне проведут еще три матча. Завтра они играют со швейцарцами, 30 декабря — со Словакией, 1 января — с США. Год назад на молодежном чемпионате мира Россия заняла четвертое место.
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