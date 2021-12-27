Следователи в Ленинградской области проверяют сообщения о том, что пенсионерка несколько часов провела в лифте

Инцидент произошел в жилом доме под Санкт-Петербургом. 90-летняя Ануза Сидорова почти 9 часов дожидалась помощи в застрявшем лифте. Она несколько раз звонила диспетчеру, но та отвечала, что уже направила запрос. В это время ее искали родственники, полиция и волонтеры. В итоге пенсионерку в лифте услышал ее внук, который вызвал монтера и тот перезапустил лифт.