Эксперимент с цифровыми паспортами проведут в Москве, Подмосковье и Татарстане

Их выдача начнется через год с небольшим, сказали агентству РИА Новости в российском правительстве. Технические испытания электронных компонентов такого паспорта уже проведены. Как рассказали в кабинете министров, цифровой паспорт является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память можно будет занести другую информацию, например, ИНН, счет социального страхования, номер водительского удостоверения.