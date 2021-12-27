Министерство экономического развития России отрицает, что ЕС якобы требует от Москвы почти 300 млрд евро

Брюссель лишь добивается отмены или изменения некоторых мер, которые он считает нарушающими правила ВТО, пояснили в ведомстве. В прессе писали, что претензии вызвали правила, которые российские власти приняли в рамках политики импортозамещения. В министерстве сказали, что Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения. В Москве считают, что принятые меры не нарушают правил ВТО.