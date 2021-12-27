Евросоюз уже подготовил новые санкции против России, говорят в Брюсселе

Масштабные запретительные меры введут в случае агрессии против Украины, сказала французской газете Le Journal Du Dimanche глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейские страны, добавила она, едины и действуют согласованно с США и НАТО. Брюссель хочет хороших отношений с Москвой, но это зависит от ее действий, отметила фон дер Ляйен. Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предлагается исключить Россию от сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии. В свою очередь Москва выступает против вступления Украины в НАТО и требует от Североатлантического альянса и США письменных гарантий безопасности.