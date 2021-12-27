Корвет «Проворный» планируют восстановить после пожара не раньше, чем через 5 лет

Корабль пострадал в результате ЧП на судостроительном предприятии в Санкт-Петербурге полторы недели назад. Окончательные выводы о сроках восстановления можно будет сделать только после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей «Северной верфи», сказал источник агентства ТАСС. Изначально «Проворный» планировали передать флоту в следующем году. Пожар на корабле тушили больше суток. Пострадали не менее трех человек. О причинах возгорания официально не сообщалось.