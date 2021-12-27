Новый, восьмой, раунд переговоров по ядерной программе Ирана стартует сегодня в Вене

Участники консультаций будут обсуждать перспективу реализации прежнего соглашения и возвращения в него США. По словам представителей российской делегации, они ожидают, что этот раунд завершится через месяц с небольшим. В то же время прямых контактов между участниками от Ирана и США на переговорах в Вене по-прежнему нет. Вашингтон вышел из сделки три года назад при президенте Дональде Трампе. После чего Тегеран отказался от выполнения ряда пунктов.