Министерство здравоохранения Израиля разрешило использовать новое лекарство от коронавируса

Препарат «Паксловид» разработала американская корпорация Pfizer. Первая его партия должна поступить в страну в ближайшее время, сказали в Иерусалиме. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Paxlovid для тех пациентов с коронавирусом, у кого болезнь может перейти в тяжелую форму.