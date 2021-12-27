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03:08, 27 декабря 2021

Министерство здравоохранения Израиля разрешило использовать новое лекарство от коронавируса

Препарат «Паксловид» разработала американская корпорация Pfizer. Первая его партия должна поступить в страну в ближайшее время, сказали в Иерусалиме. Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило Paxlovid для тех пациентов с коронавирусом, у кого болезнь может перейти в тяжелую форму.


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