Около 11 тысяч дел возбуждено в Германии по факту подделки сертификатов о вакцинации

Больше всего – около трети – в Баварии, пишет газета Das Tageszeitung. Издание предполагает, что существенное количество случаев при этом не выявляется вообще. Также несмотря на успешную кампанию по ревакцинации, правительству пока не удается убедить достаточное количество жителей сделать первую прививку. Первую дозу в ФРГ получили пока 73% населения. Чуть более 70% привились полностью. Власти страны собираются в следующем году сделать прививку от коронавируса обязательной.
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