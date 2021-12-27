Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил режиссера Александра Сокурова в попытке разжечь конфликт на Северном Кавказе

А также стремлении развалить государство. Чеченский руководитель в ходе своей ежегодной пресс-конференции накануне вновь вернулся к дискуссии Сокурова с Владимиром Путиным на встрече президента с членами СПЧ. До этого Кадыров предлагал проверить высказывания режиссера на экстремизм. Сам Сокуров не стал комментировать новые претензии со стороны главы Чечни. По его словам, все, что он мог сказать по этому поводу, уже сказано.

В ходе встречи Путина с членами совета режиссер что говорил, что республики Северного Кавказа по его наблюдению стали националистическими. Он предложил отпустить всех, кто больше не хочет быть с Россией. Высказывания члена СПЧ вызвали жесткую критику со стороны Путина.