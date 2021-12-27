Петрозаводский городской суд должен приступить сегодня к оглашению приговора историку Юрию Дмитриеву

Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери. Сам он вины не признает. Дмитриев и его сторонники уверены, что уголовное преследование стало местью со стороны силовых структур за работу историка, который исследует период сталинского террора и захоронения жертв политических репрессий. Обвинение требует для Дмитриева 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее его приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в насилии над приемной дочерью. До этого суды несколько раз признавали Дмитриева невиновным по обвинениям в развратных действиях и изготовлении детской порнографии.