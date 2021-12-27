Фильм «Человек-паук: нет пути домой» первым с начала пандемии заработал в прокате более 1 млрд. долларов

Он достиг этой отметки за 12 дней, подсчитало агентство Reuters. И вышел на третье место по скорости сборов после фантастических боевиков «Мстители: финал» и «Мстители: война бесконечности». В России новая картина из киновселенной комиксов Marvel также стал лидером кинопроката за первые выходные дни.