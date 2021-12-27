Ракету с британскими спутниками связи OneWeb планируют запустить сегодня с космодрома Байконур

На орбиту должны вывести 36 аппаратов. До этого российская сторона осуществила несколько запусков, в ходе которых выводили по 34 спутника. Ранее в «Роскосмосе» сказали агентству «Интерфакс», что рассчитывают заключить с компанией OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения. Аппараты должны обеспечивать абонентов высокоскоростным интернетом.