Московские школы с сегодняшнего дня могут досрочно уходить на каникулы

Ранее такую рекомендацию в связи с пандемией коронавируса выпустили столичные власти. Там сказали, что продление осенних каникул показало эффективность такой меры для разрыва цепочки распространения инфекции. Детские сады и колледжи продолжают работать в штатном режиме.