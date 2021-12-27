Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели подростка при спуске с горки на юге Москвы

Несовершеннолетний катался в воскресенье вечером на надувных санках, или тюбинге, вблизи Каширского шоссе. Он спускался по необорудованному склону, когда наехал на дерево и ударился головой, рассказали в ведомстве. Он полученных повреждений подросток скончался на месте. Врачи-травматологи считают тюбинг одним из самых опасных средств для катания.