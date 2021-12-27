Банк России запустит сбор данных обо всех переводах между физическими лицами, пишет газета РБК

Это нужно для борьбы с нелегальными онлайн-казино и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, считают эксперты. Начнется мониторинг уже в следующем месяце. В отдельных случаях Центробанк может запрашивать данные по конкретным картам или по определенным физическим лицам. Отдельное внимание будет уделяться тем, у кого заметят необычно большое количество контрагентов, операций по зачислению и списанию, значительные объемы средств в ходе этих операций.