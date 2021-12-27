В Бурятии пропал пожарный, который пожаловался на избиение сотрудниками Росгвардии

Алексей Попов больше недели не отвечает на телефонные звонки журналистов и правозащитников, пишет «Новая газета». Сообщается, что спасатель говорил об угрозах после подачи заявления в Следственный комитет. Он утверждал, что силовики караулят его возле дома. Попов ранее рассказал, что в начале августа его задержали сотрудники Росгвардии в гражданском. У него потребовали отдать 5000 рублей, найденные при осмотре. Когда он отказался, его избили и угрожали изнасилованием.