Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слухами сообщения о массовых похищениях людей в республике

Подобную информацию, по его словам, распространяют те, кто поддерживает терроризм.

Ранее несколько оппонентов нынешних властей республики пожаловались на то, что в Чечне были похищены их родные. Они уверены, что таким образом их пытаются наказать за критику. Кадыров настаивает, что у местных силовиков информации о похищениях нет. За последние три года, по его словам, в регионе пропали чуть более трехсот человек. Местонахождение большинства из них установлено.