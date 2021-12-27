«Газпром» уже неделю не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу

Российская сторона резко сократила использование польского участка газопровода с середины декабря, обращает внимание агентство РИА Новости. На этом фоне в Европе произошел резкий скачок цен на газ. В самой компании объясняют происходящее тем, что ряд клиентов, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа. В «Газпроме» подчеркнули, что считают ложью обвинения в свой адрес об ограничении экспорта в Европу.