Российские власти получили предложение НАТО о встрече 12 января

Его пока рассматривают, Москва еще не дала своего ответа, сказали накануне в российском МИДе. С предложением созвать заседание Совета Россия-НАТО накануне выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. В этот же день в Брюсселе должна пройти встреча начальников штабов стран-членов организации. Ранее Россия потребовала от США и НАТО гарантий безопасности. В частности, отказа от принятия в состав альянса бывших советских республик, и от создания на их территории своих баз.