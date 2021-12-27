Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня вопрос о продлении ареста журналисту Ивану Сафронову

Полтора года он находится в СИЗО «Лефортово» по делу о государственной измене. Сафронов вины не признает и считает, что его преследование связано с его профессиональной деятельностью. Между тем ФСБ завершила следственные действия, сейчас сам обвиняемый и его адвокаты знакомятся с материалами.