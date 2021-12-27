В ряде европейских стран с сегодняшнего дня вводятся новые ограничения из-за коронавируса

В Австрии кафе и рестораны обязали работать до 22:00. После этого все заведения общепита должны быть закрыты. При этом посещать их могут только привившиеся от ковида или переболевшие коронавирусной инфекцией. Такие же правила касаются въезжающих в страну граждан. В свою очередь власти Чехии обязали туристов, прибывающих из ЕС иметь при себе справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19. В ином случае попасть на территорию государства не удастся. Как сообщили в Минздраве Республики, это связано с распространением нового омикрон — штамма коронавируса. При этом людям, получившим три дозы зарегистрированной Евросоюзом вакцины, справку можно не предъявлять. Для посещения Дании иностранцам старше 15 лет потребуется отрицательный тест на коронавирус. Его необходимо сделать не более чем за 72 часа до пересечения границы. Ограничения вводятся и в Молдавии. Теперь прибывающим из стран «красной зоны», в которую входят почти все государства ЕС, также необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на ковид. А в Эстонии, граждан приехавших из стран с напряжённой эпидобстановкой будут отправлять на самоизоляцию.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы.