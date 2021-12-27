В Минэкономразвития опровергли информацию о требовании Евросоюзом от России почти 300 млрд евро

В пресс-службе пояснили, что эта информация, распространенная в СМИ, некорректна, поскольку правила Всемирной торговой организации, в рамках которой была подана жалоба, вообще не предполагают выплат каких-либо денежных компенсаций. В Брюсселе лишь требуют отменить или модифицировать нормы, которые, как там считают, нарушают правила ВТО. В 290 млрд евро там оценили потери от контрсанкций, введенных Россией в 2014-м – в частности, от эмбарго на поставки плодоовощной и мясомолочной продукции.