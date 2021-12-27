Петрозаводский городской суд огласит сегодня приговор историку Юрию Дмитриеву

Это произойдёт уже в третий раз.

Приговор должен будет вынести новый состав суда Петрозаводска. Предыдущий уже признавал историка невиновным в развратных действиях в отношении приёмной дочери и в изготовлении порнографических материалов, однако, это решение было отменено Верховным судом Карелии. По первой статье инстанция также приговорила Дмитриева к тринадцати с половиной годам колонии. Прокуратура в свою очередь добивается того, чтобы наказание ужесточили до пятнадцати лет.

Дмитриев вины не признаёт. Он утверждает, что дело против него сфабриковали по политическим мотивам. Защита также настаивает, что снимки обнажённой приёмной дочери историка были сделаны не с целью изготовления порнографических материалов, а для дневника здоровья ребёнка.

Юрию Дмитриеву 65 лет. Он известен тем, что составил книги памяти жертв сталинских репрессий и нашел в Карелии места массовых захоронений.