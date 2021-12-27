Задержан мужчина, из-за которого эвакуировали торговый центр «Метрополис» на северо-западе Москвы

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД. На установление личности у полицейских ушло менее 2 часов. Посетителей торгового центра эвакуировали из-за угрозы взрыва. В полиции утверждают, что мужчина украл товар в магазине парфюмерии, а когда его попытались остановить охранники, достал похожий на гранату предмет, и, угрожая им, скрылся. В итоге никто не пострадал. Найдены ли при задержании у мужчины какие-либо опасные предметы, также не сообщается.