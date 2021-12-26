Актер дубляжа Андрей Ярославцев скончался в возрасте 65 лет

Его коллега Дмитрий Череватенко рассказал на своей странице «Вконтакте», что причиной смерти стал коронавирус.

За свою карьеру Ярославцев озвучил порядка 240 фильмов, от «Крепкого орешка» до «Трансформеров». В том числе голосом Ярославцева говорил Альбус Дамблдор в третьей части серии фильм о Гарри Поттере. Кроме того, Ярославцев озвучивал множество видеоигр.