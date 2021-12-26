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23:04, 26 декабря 2021

Актер дубляжа Андрей Ярославцев скончался в возрасте 65 лет

Его коллега Дмитрий Череватенко рассказал на своей странице «Вконтакте», что причиной смерти стал коронавирус.
За свою карьеру Ярославцев озвучил порядка 240 фильмов, от «Крепкого орешка» до «Трансформеров». В том числе голосом Ярославцева говорил Альбус Дамблдор в третьей части серии фильм о Гарри Поттере. Кроме того, Ярославцев озвучивал множество видеоигр.


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