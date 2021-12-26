На северо-западе столицы эвакуировали торговый центр «МетропОлис»

Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их данным, это сделали из-за мужчины с предметом, похожим на гранату. Он украл товар в магазине парфюмерии, а когда его попытались остановить охранники, достал похожий на гранату предмет, и, угрожая им, скрылся. В итоге никто не пострадал, сейчас работа торгового центра возобновлена.

Спецслужбы пока произошедшее никак не комментируют