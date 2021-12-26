В Краснодарском крае МВД начало проверку из-за видеообращения местного жителя об избиении в полиции перед смертью

Видео записал 25-летний электромонтажник Евгений Ипатов. Он рассказал, что в конце сентября его задержали и долго избивали, требуя признаться в краже 60 тысяч рублей. При этом потерпевших по делу один из полицейских называл своими родственниками. Потом Ипатова отпустили. Через несколько дней после записи видео тело молодого человека нашли обезглавленным на железнодорожных путях. Официально случившееся признали суицидом, но родственники Ипатова с этой версией не согласны.
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