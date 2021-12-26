Блогера Юрия Хованского могут отпустить из СИЗО

Следствие обратилось в суд с ходатайством заменить ему меру пресечения, следует из картотеки Куйбышевского районного суда Петербурга. Вместо ареста ему просят назначить запрет определенных действий.. Заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пройдет 29-го декабря.

Хованский находится в СИЗО уже полгода. На него завели дело об оправдании терроризма из-за песни о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост».