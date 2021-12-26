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21:19, 26 декабря 2021

В торговом центре «Метрополис» на северо-западе Москвы идет эвакуация, пишет телеграм-канал Baza

Он указывает, что, по словам очевидцев, внутри слышали звуки выстрелов. Других подробностей пока не приводится.


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