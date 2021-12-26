В интервью агентству ТАСС Хуснуллин рассказал, что, по его мнению, стране сейчас лучше заниматься не строительством новых городов, а благоустройством уже существующих.
С такой инициативой Шойгу выступил летом на встрече с учеными Сибирского отделения РАН.
Марат Хуснуллин выступил против идеи главы Минобороны Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
В интервью агентству ТАСС Хуснуллин рассказал, что, по его мнению, стране сейчас лучше заниматься не строительством новых городов, а благоустройством уже существующих.