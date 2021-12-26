По его словам, об этом СМИ просто забыли. Песков также подчеркнул, что некоторые другие СМИ сами напоминали о себе в последнюю неделю перед мероприятием.
Пресс-конференция прошла 23-го декабря. Вопрос от «Новой газеты» в итоге все равно прозвучал – его зачитал журналист «Эха» Максим Курников.
«Новую газету» не аккредитовали на пресс-конференцию Владимира Путина по ошибке, признал Дмитрий Песков
По его словам, об этом СМИ просто забыли. Песков также подчеркнул, что некоторые другие СМИ сами напоминали о себе в последнюю неделю перед мероприятием.