«Новую газету» не аккредитовали на пресс-конференцию Владимира Путина по ошибке, признал Дмитрий Песков

По его словам, об этом СМИ просто забыли. Песков также подчеркнул, что некоторые другие СМИ сами напоминали о себе в последнюю неделю перед мероприятием.

Пресс-конференция прошла 23-го декабря. Вопрос от «Новой газеты» в итоге все равно прозвучал – его зачитал журналист «Эха» Максим Курников.