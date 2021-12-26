НАТО постепенно проникает на территорию Украины, объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Он рассказал, что, по данным Кремля, на Украину завозят значительный объем вооружений и несколько тысяч военных инструкторов альянса. Таким образом, по мнению Пескова, впоследствии Киеву останется лишь формализовать этот процесс.

Сегодня также стало известно, что Брюссель предложил Москве переговоры по гарантиям безопасности 12-го января в формате возобновленного совета «Россия-НАТО». Ключевое требование Москвы по таким гарантиям – обязательно блока не расширяться на Украину.