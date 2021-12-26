Британский таблоид Mail on Sunday признал поражение в судебном процессе по иску от Меган Маркл, супруги принца Гарри

Газета опубликовала решение суда, который признал нарушением авторских прав Маркл то, что таблоид два года назад без ее разрешения опубликовал ее письмо отцу. Отмечается, что стороны договорились о компенсации, но ее сумма не раскрывается. Также на газету возложили компенсацию всех судебных издержек, которые превысили 2 млн долларов.