Более 7000 рейсов отменили за эти выходные по всему миру из-за омикрон-штамма коронавируса и непогоды

Это подсчеты сервиса FlightAware. Большая часть отмен пришлась на китайские авиакомпании – там доля отмененных рейсов доходила до 20%. Американские перевозчики не выполнили около 10% запланированных перелетов. Речь идет как об ограничениях на перелеты со стороны отдельных стран, так и о падении спроса на билеты.

Также из-за плохой погоды за тот же период были задержаны свыше 25000 рейсов.