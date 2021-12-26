Это подсчеты сервиса FlightAware. Большая часть отмен пришлась на китайские авиакомпании – там доля отмененных рейсов доходила до 20%. Американские перевозчики не выполнили около 10% запланированных перелетов. Речь идет как об ограничениях на перелеты со стороны отдельных стран, так и о падении спроса на билеты.
Также из-за плохой погоды за тот же период были задержаны свыше 25000 рейсов.
Более 7000 рейсов отменили за эти выходные по всему миру из-за омикрон-штамма коронавируса и непогоды
Это подсчеты сервиса FlightAware. Большая часть отмен пришлась на китайские авиакомпании – там доля отмененных рейсов доходила до 20%. Американские перевозчики не выполнили около 10% запланированных перелетов. Речь идет как об ограничениях на перелеты со стороны отдельных стран, так и о падении спроса на билеты.