В Бельгии из-за коронавируса досрочно свернули новогодние базары, передает агентство ТАСС

Сегодня в стране вновь ужесточили ковидные ограничения – полностью закрываются театры, казино и другие развлекательные учреждения. Часть кинотеатров при этом закрываться отказалась, причем их владельцев поддержали в столичной полиции, объявив, что у них нет времени на соответствующие рейды.