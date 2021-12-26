России некуда отступать в сфере международной безопасности, объявил президент Владимир Путин

Он также сказал, что ответ на дальнейшее расширение НАТО на восток может быть, цитата, самым разным.
Сегодня также стало известно, что НАТО предложило Москве провести переговоры по гарантиям безопасности 12-го января.
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Он также сказал, что ответ на дальнейшее расширение НАТО на восток может быть, цитата, самым разным.
Сегодня также стало известно, что НАТО предложило Москве провести переговоры по гарантиям безопасности 12-го января.
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