В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение по федеральной трассе «Урал»

С 16:30 сегодня до 9 утра завтра по местному времени проезд закрыли для пассажирских автобусов и маршрутных такси, а также для большегрузного транспорта. Ограничения действуют от границы с Башкирией до развязки на город Чебаркуль.

В Башкирии из-за метели произошло сразу два массовых ДТП за день, десятки населенных пунктов остались без света, аэропорт Уфы работает с задержками.