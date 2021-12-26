В Кремле подтвердили приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на неформальный саммит глав стран СНГ

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он выразил уверенность, что Зеленский приезжать не станет.

Встреча пройдет 28-го декабря в Петербурге, ее проводят по инициативе российской стороны. Ожидается приезд лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии и всех республик Средней Азии.