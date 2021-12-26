Мировой ВВП в следующем году впервые превысит 100 трлн долларов

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз британских аналитиков из организации Centre for Economics and Business Research. Таким образом, прогноз пересмотрен в сторону улучшения, раньше такого роста ждали не раньше, чем к 2024-му году.

Также экономисты считают, что к 2030-му Китай обгонит США и станет первой экономикой мира.