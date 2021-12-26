Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютно недопустимым очередной виток войны в Донбассе

Такое отношение Кремля связано с тем, что это происходит в непосредственной близости от российских границ, а жителей Донбасса в Москве считают русскими. В то же время Песков отметил, что у Владимира Путина наладился очень хороший диалог с президентом США Джо Байденом и сказал, что в Кремле со сдержанным оптимизмом ждут переговоров двух лидеров по гарантиям безопасности. Сегодня стало известно, что такие переговоры могут состояться в формате возобновленного совета Россия – НАТО 12-го января.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей.