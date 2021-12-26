Два массовых ДТП с участием десятков автомобилей произошли сегодня в Башкирии

Аварии случились из-за тяжёлых погодных условий.

Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер привели к тому, что по дорогам Башкирии стало затруднительно передвигаться и аварии происходят в разных районах республики. Так, несколько часов назад на сто девяносто первом километре федеральной трассы Уфа — Оренбург столкнулись сразу одиннадцать попутных автомобилей. Агентство ТАСС со ссылкой на ГИБДД сообщает, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения.

До этого, еще утром, на сорок девятом километре той же трассы столкнулось более тридцати машин, как легковых так и грузовиков. Один человек погиб. Пятеро получили травмы, один из пострадавших в тяжёлом состоянии.

Из-за произошедшего в башкирской прокуратуре пообещали проверить все обстоятельства аварии и оценить, соблюдают ли законодательство местные дорожные службы.

Также этим утром из-за непогоды без электричества остались более ста населённых пунктов в регионе, в аэропорту Уфы – многочасовые задержки и отправления, и прибытия рейсов по метеоусловиям.