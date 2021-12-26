Следствие попросило заменить арестованному блогеру Юрию Хованскому меру пресечения на запрет определенных действий

О том, что следствие попросило изменить меру пресечения Юрию Хованскому стало известно из карточки на сайте куйбышевского районного суда в Петербурге. Адвокат блогера Александр Передрук сказал «Эху Москвы», что ему пока не приходили никакие документы, он надеется, что увидит их позже.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма. Он находится в сизо уже более полугода. Это самое оправдание терроризма по версии следствия заключается в песне, которую блогер спел 9 лет назад, там упоминается захват заложников на Дубровке во время мюзикла Норд-Ост в Театральном центре. Хованский частично признал вину и сообщил через адвокатов, что придумал и спел эту песню, будучи пьяным. В конце июля он через друзей передал письменные извинения. За блогера вступились многие коллеги по цеху, а некоторые, например Дмитрий Ларин, уехали из России в связи с преследованием Хованского. Сам Хованский многократно жаловался на угрозы, на проблемы со здоровьем и условия содержания под стражей. несколько дней назад он подал жалобу в европейский суд по правам человека.

Заседание по изменению меры пресечения Хованскому состоится 29 декабря. в этот же день в Мосгорсуде пройдет заседание по ликвидации правозащитного центра «Мемориал*».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.