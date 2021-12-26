Рейс «Новосибирск-Самара» совершил аварийную посадку из-за неверного срабатывания датчика

Об этом передает со ссылкой на источники агентство ТАСС. Самолет Embraer авиакомпании S7 благополучно приземлился в аэропорту назначения с 80 пассажирами на борту. После технического осмотра выяснилось, что на самом деле неисправности, о которой сообщила электроника, не было.