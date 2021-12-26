В Ханты-Мансийском автономном округе власти обязали сотрудников магазинов предъявлять ковидные QR-коды покупателям

Требование подписано губернатором Натальей Комаровой и вступает в силу с сегодняшнего дня. Оно распространяется и на сотрудников других организаций, для которых действуют коды о вакцинации или о перенесенном заболевании – кафе, фитнес-клубы, спа-салоны и тому подобные.